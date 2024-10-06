Кладбище Горный щит

Свердловская область, муниципальное образование Екатеринбург, с. Горный Щит
Кладбище Горный щит
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Кладбище Горный щит

Заказать памятник на кладбище Горный щит:
цены от 29 140 pуб.

Кладбище Горный Щит расположено на территории одноименного поселка в Чкаловском районе Екатеринбурга, в 20 километрах от города. В настоящее время здесь возможны только подзахоронения в существующие семейные могилы и захоронения урн с прахом. Заказать памятник на кладбище Горный Щит можно в компании "Данила-Мастер". Наши специалисты помогут выбрать подходящий вариант с учетом особенностей места и Ваших пожеланий. Цены варьируются в зависимости от сложности работы: фигурные памятники - от 29 140 pуб., стандартные модели - от 30 198 pуб., кресты - от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений - от 30 918 pуб.


Схема кладбища Горный щит

Схема кладбища Горный щит


Памятники на могилу
на кладбище Горный щит: фото

На фотографиях представлены гранитные памятники, установленные на кладбище Горный Щит. Изготовление памятников на кладбище производится компанией "Данила-Мастер" с использованием современных технологий и качественных материалов. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы предлагаем широкий выбор моделей и индивидуальный подход к каждому заказу.
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Памятники из гранита фото
Гранитные памятники Заказать памятник
Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на кладбище Горный щит

Купить памятник на могилу
Установка памятника на кладбище
Заказать памятник на могилу
Установка памятника и благоустройство могилы на кладбище Горный Щит возможны при наличии достаточного места в пределах установленных оград.
Важно согласовать все работы с администрацией кладбища. Перед началом работ рекомендуется проконсультироваться со специалистами для учета всех нюансов. При выборе памятника на могилу рекомендуется отдавать предпочтение прочным материалам, устойчивым к погодным условиям.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. Наши специалисты помогут Вам выбрать подходящий памятник и организуют его установку на кладбище Горный Щит. Мы предоставляем гарантию на 25 лет и работаем по официальному договору, обеспечивая полную прозрачность всех этапов работы. Наша цель - помочь Вам создать достойное место памяти, которое будет хранить историю Вашей семьи на долгие годы.



Памятники для установки: Кладбище Горный щит
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Аксессуары и оформление памятников
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Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
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