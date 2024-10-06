Большеистокское кладбище

Свердловская область, Сысертский городской округ, посёлок Большой Исток
Большеистокское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Большеистокское кладбище

Заказать памятник на Большеистокском кладбище:
цены от 29 140 pуб.

Большеистокское кладбище расположено в Сысертском городском округе Свердловской области, рядом с посёлком Большой Исток. Погост находится недалеко от Международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово имени Акинфия Демидова. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Мы предлагаем широкий выбор надгробий из гранита. Цены зависят от сложности работы: фигурные памятники - от 29 140 pуб., стандартные модели - от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений - от 30 918 pуб.


Схема Большеистокского кладбища

Схема Большеистокского кладбища


Памятники на могилу
на Большеистокском кладбище: фото

Изготовление памятников на кладбище - ответственный процесс, требующий внимания к деталям и уважения к памяти усопшего. Компания "Данила-Мастер" создает надежные гранитные памятники, которые долгие годы будут хранить память о близких. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы поможем подобрать подходящий вариант, учитывая Ваши пожелания и особенности Большеистокского кладбища.
консультация
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Удобное время


Памятник на могилу Изготовление надгробий Памятники из гранита Памятники из гранита фото
Памятники из гранита фото
Гранитные памятники Заказать памятник
Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
Позвонить или написать


Установка памятника на могилу
на Большеистокском кладбище

Установка памятника на кладбище
Памятники на кладбище
Заказать памятник на могилу
Установка памятника на Большеистокском кладбище требует соблюдения общих правил и согласования с администрацией.
Благоустройство могилы на кладбище включает не только установку памятника на могилу, но и оформление участка: укладку плитки, установку ограды, скамейки, стола. При выборе материала для надгробия рекомендуется отдавать предпочтение прочным породам камня, таким как гранит, устойчивым к погодным условиям.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Удобное время


Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. На все наши изделия предоставляется гарантия сроком на 25 лет. Мы работаем по официальному договору, выдаем чеки и справку БО-13, что обеспечивает полную прозрачность и надежность нашей работы. Позвольте нам позаботиться о деталях, чтобы Вы могли сосредоточиться на сохранении светлой памяти о дорогом человеке.



Памятники для установки: Большеистокское кладбище
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ


Популярные модели
стали доступнее
Скидки от 20% до 30%
до 8 октября
У меня есть промокод
Анастасия
Жду Вашего звонка
ул. Советская, д. 41, р-н Пионерский
позвонить по телефону
+7(343)226-44-31
написать в WhatsApp
+7(925)096-32-06
Показать все офисы
 Показать все офисы

Рассрочка

Памятник можно оплатить частями
условия  рассрочки оплаты частями
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Удобное время
Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
Перейти в каталог аксессуаров

Ответим на любой вопрос

Звоните с 7:00 до 0:00 или заполните форму ниже и мы перезвоним в удобное для Вас время

МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Удобное время