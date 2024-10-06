Арамильское кладбище

Свердловская область, г. Арамиль,
улица Садовая
Арамильское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
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Арамильское кладбище

Заказать памятник на Арамильском кладбище:
цены от 29 140 pуб.

Арамильское кладбище — главное место захоронения в Арамиле. Это открытый погост со свободными участками для новых захоронений гробом. Здесь также возможны подзахоронения в пределах существующих оград. В 3 км от кладбища находится действующая церковь Троицы Живоначальной, построенная в 1830 году. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Мы предлагаем широкий выбор изделий: фигурные памятники от 29 140 pуб., стандартные модели от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений от 30 918 pуб.


Схема Арамильского кладбища

Схема Арамильского кладбища


Памятники на могилу
на Арамильском кладбище: фото

На фотографиях представлены гранитные памятники, установленные на Арамильском кладбище. Изготовление памятников на кладбище происходит на современном оборудовании компании "Данила-Мастер", что гарантирует высокое качество и точность исполнения. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы поможем Вам выбрать достойное надгробие, которое сохранит память о близком человеке на долгие годы.
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Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Арамильском кладбище

Купить памятник на могилу
Памятники на кладбище
Установка памятника на кладбище
Установка памятника на Арамильском кладбище требует соблюдения определенных правил. Здесь разрешены как новые захоронения, так и подзахоронения в существующие могилы.
Благоустройство могилы на кладбище следует проводить с учетом общих требований: запрещено самовольно расширять участки, высаживать высокие деревья и использовать неустойчивые конструкции.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Выберите "Данила-Мастер" для создания памятника Вашим близким. Наше производство площадью 10 000 кв. м обеспечивает высокое качество и скорость изготовления. Предлагаем честные цены без посредников. Опытные специалисты помогут с выбором и оформлением. Закажите сейчас и получите гарантию на долгие годы. Мы работаем с 1997 года и гарантируем качество наших изделий на 25 лет.



Памятники для установки: Арамильское кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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