Заказать памятник на могилу недорого

Старые и новые кладбища Екатеринбурга - это не только место погребения, но и источник информации о истории города и его жителей. Среди них: Верхнемакаровское, Восточное, Владимирское, Горнощитское, Елизаветинское, Западное, Ивановское, Кольцовское, Михайловское, Мусульманское в п. Горный Щит, Нижне-Исетское, Никольское, Палкинское, в п. Палкинский Торфяник, Северное, Северское, Сибирское, Уктусское, Широкореченское, Шабровское, Южное, Ягодное, Лесное, Окружное и др.

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