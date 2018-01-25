Памятники из гранита в Екатеринбурге

Людям, потерявшим близкого человека, хочется достойным образом обустроить место его захоронения, выбрать красивый памятник, который будет привлекать внимание посетителей кладбища. Для того, чтобы не ошибиться с выбором надгробия, рекомендуется заранее изучить предложение рынка, посмотреть какие бывают памятники на могилу, фото и цены на них.

Если есть желание подобрать необычное и впечатляющее надгробие, то можно присмотреться к комбинированным памятникам. Такие изделия состоят из разных материалов, которые гармонично сочетаются и подчеркивают красоту друг друга.

Виды комбинированных надгробий и их особенности. Памятник может быть выполнен из одного материала, но представлять собой не целостную плиту, а объединение нескольких дополняющих друг друга элементов. Например, стела разделяется на зону, где размещается портрет и зону с надписью и эпитафией. Это позволяет больше места оставить для гравировки фотографии, что важно, если планируется разместить изображение покойного во весь рост.

Наиболее популярный вариант - изготовление памятника из двух видов гранита. Как правило, выбирается сочетание цветного и черного видов этой горной породы. Это позволяет сделать надгробие более красочным и, в определенной степени, менее печальным и траурным. Кроме того, если есть желание купить памятник на могилу в Екатеринбурге именно из цветного гранита, то нужно учесть, что гравировка портрета на таком материале не делается, так как невозможно получить качественное контрастное изображение на светлой или пестрой поверхности. В таком случае можно сделать основную часть надгробия цветной, а портрет разместить на вставке из черного камня.

Сочетание двух разных горных пород чаще всего представлено белым мрамором и черным габбро-диабазом. Такой памятник выглядит дорого, торжественно и одновременно нежно. Из мрамора может выполнена небольшая деталь: крест, силуэт ангела или голубя. Такая вставка сделает надгробие уникальным, притягивающим внимание.