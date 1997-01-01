Отсканируйте,
чтобы перейти в чат

Данила-Мастер
Екатеринбург
Все офисы
Иконка каталога Каталог памятников

Звоните с 7:00 до 0:00

8(800)100-53-63 +7 (343) 226-44-31
Иконка каталога Каталог
Контакты
Акции
Галерея
Статьи
О компании
Памятники
Классические
скидки
Из чёрного гранита
Из цветного гранита
Военнослужащим
Фигурные
Ручной работы
скидки
Кресты
Комбинированные
Для нескольких захоронений
VIP
Недорогие
Весь каталог памятников
Весь каталог памятников
Оформление памятника
Фотокерамика
Портрет на камне
Цветной портрет
Эпитафии
Гравировка
Буквы и символы
Сусальное золото
 Весь каталог оформления
Весь каталог оформления
Благоустройство захоронений
Установка
С благоустройством
На ритуальные плиты
На бетонное основание
Ограды на могилу
Дополнительный ассортимент
Гранитные вазы
Голуби из гранита
Кованые розы
Лампады
Ангелы из литьевого мрамора
Голуби из литьевого мрамора
Кресты
Плиты
Звезда
 Весь дополнительный ассортимент
Весь дополнительный ассортимент
Акции и скидки
Акции и скидки

Популярные модели стали доступнее

Скидки до 30%

до 19 августа
до 40%
до 19 августа
до 50%
до 19 августа
до 20%
до 19 августа
до 25%
до 19 августа
Показать все акции и скидки
Личный кабинет
Работа в Данила-Мастер

Работа в "Данила-Мастер"

Мы ищем профессионалов и замечательных людей, которые готовы стать частью нашей дружной команды. Сегодня, благодаря вкладу каждого сотрудника, только за последний год оборот компании вырос на 30%. Это стало возможно лишь потому, что наши специалисты знают – плодотворный труд будет вознаграждён. Если и Вы готовы работать и хорошо зарабатывать – добро пожаловать в нашу команду!

Телефон для связи с отделом по работе с персоналом: +7(903)129-84-44

Выбор города

"Данила-Мастер" - крупнейшая розничная сеть

Москва Санкт-Петербург Ярославль

Поиск товаров и услуг

Смотреть категории

Ваш город: Екатеринбург?

Выбрать другой Верно

Финальная распродажа

до -30%
до 19 августа

Популярные модели
стали доступнее

узнать больше
до -40%
до 19 августа

Комбинированные
модели со скидкой

Часть моделей
представлена на выставке
нашего офиса

узнать больше
до -50%
до 19 августа

Скидка
на премиум модели

Выразительность
и плавность
в каждой модели

узнать больше
до -20%
до 19 августа

Памятники
ручной работы

Каждая деталь -
кропотливый труд

узнать больше
до -25%
до 19 августа

Благоустройства
гранитные со скидкой

От классических
до современных
решений

узнать больше

сортировать
  • цена по возрастанию
  • цена по убыванию
  • по популярности
показать по 12
  • показать по 12
  • показать по 24
  • показать по 36
1
2
ещё
1
2
ещё


1
2
другой менеджер

Менеджер: Анна Екатерина

Я на связи, отвечу на все вопросы

+7 (902) 220-20-52
написать
в WhatsApp
Тема: