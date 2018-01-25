На какое основание поставить памятник из гранита? Установка памятника в Екатеринбурге

Гранит - один из самых популярных материалов для изготовления надгробий. Он обладает высокой прочностью и морозостойкостью. Это свойство особенно востребовано при обустройстве могил в регионах с низкими зимними температурами. Поэтому именно гранитные памятники на могилу в Екатеринбурге выбирают заказчики чаще всего, когда хотят получить долговечное изделие, устойчивое к воздействию влаги и низких температур. Но срок службы памятника зависит не только от материала, из которого он изготовлен, но и от того, как подготовлено основание под надгробие, насколько качественно проведена установка.

Под любое надгробие рекомендуется делать фундамент. Могилы на кладбище со временем проседают. Это может быть обусловлено гниением и разрушением гроба, воздействием подземных вод, которые размывают почву под надгробием, особенностями грунта на участке. Если памятник установлен без надежного основания, то подвижки грунта рано или поздно приведут к тому, что он покосится или вовсе упадет. Особенно тщательно нужно готовить фундамент под надгробие из гранита, так как оно отличается значительным весом.

Именно от веса памятника зависит выбор типа фундамента под него. Кроме того, необходимо учитывать состав грунта на участке. Песчаный грунт, особенно если он состоит из крупных частиц, более устойчив. А вот на глине тяжелый гранитный памятник может "поплыть" - потерять вертикальность и сместиться. На участке с глинистой почвой котлован под надгробную конструкцию копают глубокий, заполняют его песком и щебнем.

Гранитные памятники на могилу в Екатеринбурге, цены на которые полностью соответствуют их качеству, выбираются заказчиками как оптимальное решение для обустройства места захоронения. При разработке дизайна мемориального комплекса и обсуждении этапов проведения работ по установке надгробия следует поинтересоваться, какой фундамент будет заложен под конструкцию.

Ленточный фундамент заливается под памятником и по периметру надгробной плиты. Эта конструкция проста и достаточно надежна, особенно если она усилена стальными швеллерами. Цена на такой фундамент приемлема, а прочности достаточно, чтобы выдержать небольшой гранитный памятник.

Так как не вся площадь участка залита бетоном, а есть доступ к почве, то на такой могиле можно обустроить цветник с живыми растениями. Ленточное основание хорошо подходит для участков с сыпучим грунтом и имеющих перепады по высоте.

Если планируется облагородить место захоронения с помощью плитки, то лучшее решение - сплошной заливной фундамент из железобетона. Такое основание способно выдержать стелу высотой более метра, позволяет более рационально использовать площадь участка, так как нет необходимости размещать скамейку или столик строго по периметру, как это рекомендуется делать в случае ленточного фундамента.