Какой толщины должен быть надгробный памятник? Каталог памятников на могилу в Екатеринбурге.

Оптимальная толщина надгробных памятников варьируется в зависимости от высоты стелы и особенностей дизайна. Для вертикальных памятников на могилу из гранита стандартной считается толщина 7-10 см, хотя возможны отклонения в зависимости от сложности памятника и его конструкции.

Размеры памятников и их особенности

Маленькие памятники (80х405 — 80х408 см). К этой категории относятся стелы высотой до одного метра. На них можно разместить портрет размером 25х30 см, а также фамилию, имя и другие необходимые элементы. Толщина в 5-8 см обеспечивает достаточную прочность и эстетичный вид.

Средние памятники (100х505 — 110х558 см). Самый распространённый размер памятников. Высота стелы составляет 1,10-1,30 м, что позволяет разместить крупный портрет размером 30х40 см, фамилию и имя крупным шрифтом, дополнительные элементы гравировки. Толщина стелы варьируется от 6 до 10 см.

Большие памятники (130х708 — 150х708 см). К этой категории относятся монументальные мемориалы высотой от 1,40 м и выше. На таких стелах помещаются крупные портреты размером от 50х60 см и более, вплоть до изображения в полный рост. Рекомендуемая толщина стелы для таких обелисков составляет 10-15 см, что подчёркивает их величественность и сохраняет гармонию пропорций.

Горизонтальные памятники и их особенности Для горизонтальных моделей главным параметром является ширина изделия. Минимальный размер горизонтальной стелы составляет 80х40 см. На таком памятнике обычно размещают фамилии, имена и даты жизни двух человек и их портреты. Для такого размера достаточная толщина — 5-6 см. Это экономичный вариант, который позволяет уменьшить занимаемую площадь и бюджет. Для стандартных размеров горизонтальных монументов 120х60 см и 140х70 см рекомендуется толщина от 7 до 10 см.

Влияние дизайнерских решений на толщину памятника Сложные резные элементы, нестандартные формы или использование декоративных вставок могут влиять на толщину стелы для сохранения её прочности и долговечности. В некоторых случаях толщина гранита увеличивается до 12-15 см, чтобы поддержать изысканный внешний вид и избежать деформации сложных деталей. Это особенно актуально для больших мемориалов с детализированными элементами, где важно сохранить гармонию между эстетикой и функциональностью.

Обработка краёв гранитных памятников Оптимальная толщина для создания фаски — от 5 см. Это позволяет сделать плавный переход между лицевой поверхностью и торцом. Полировка торцов возможна на гранитных плитах толщиной от 4 см. Более тонкие плиты сложнее полировать из-за риска сколов. Для создания сложных профилей на торцах (например, волн или орнаментов) без ослабления конструкции рекомендуется толщина от 6 см.