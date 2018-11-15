Что такое мемориал, стела, надгробие? Памятники на могилу из гранита в Екатеринбурге

В каждой сфере деятельности есть своя специфическая терминология, которая может быть не вполне понятна посторонним людям. Многие, впервые сталкиваясь с заказом памятников на могилу, просматривая их фото и изучая цены, встречают близкие по смыслу понятия «стела», «надгробие», «мемориал». Некоторые считают их синонимами, но на самом деле эти термины имеют различные значения.

Понятие «стела» происходит от древнегреческого слова, которое в переводе на русский язык означает «столб». В настоящее время так называют выполненную из какого-либо прочного материала конструкцию, на которую нанесена текстовая или визуальная информация.

В древности стелы использовали не только для обозначения захоронений, но и в качестве межевых или пограничных столбов, религиозных сооружений, а также для размещения какой-либо важной информации (например, законодательных актов). В современном мире сфера их применения тоже остаётся довольно широкой и разнообразной – от обозначения административных границ до размещения рекламной информации.

В похоронной индустрии стелой называют непосредственно установленную на могилу плиту с информацией об усопшем. Обычно она изготавливается из натурального или искусственного камня и крепится к какому-либо основанию. Стелы могут быть вертикальными и горизонтальными, одиночными и парными, фигурными и строгой классической формы. На стелу наносится сведения об усопшем, его портрет, а также различные дополнительные визуальные элементы (например, орнаменты или религиозные символы).

Надгробием или надгробным памятником специалисты в области похоронной индустрии обычно называют всю конструкцию, которая устанавливается на могиле. Оно состоит из стелы (или двух, если надгробие парное) и других элементов – чаще всего это постамент и цветник. К постаменту стела крепится при помощи специального штыря. Цветник может быть как открытым, так и закрытым надгробной плитой.

Надгробие обозначает место захоронения, а также является материальным воплощением памяти об умершем человеке. Общий дизайн надгробного памятника отражает особенности личности усопшего и выражает скорбные чувства близких людей по отношению к его смерти.

Стела и прочие элементы надгробия могут быть выполнены как из одного и того же материала, так и из разных. Контраст между разными материалами придаёт надгробию более заметный внешний вид и позволяет выделить его на окружающем фоне.

Мемориал представляет собой целый архитектурный комплекс, в который помимо надгробия входит множество дополнительных элементов. Это могут быть скульптурные изображения, вазы, ограда, столик, скамейка и многое другое. Установка мемориального комплекса подчёркивает особое отношение к личности усопшего, отражает стремление воздать покойному должное уважение и сохранить память о его заслугах. Мемориал на кладбище – это довольно сложное сооружение, которое требует значительных усилий по благоустройству могилы.