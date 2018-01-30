Памятники на могилу фото

Гранитные памятники – это не только дань памяти ушедшим, но и символ вечной любви и уважения. В Екатеринбурге компания "Данила-Мастер" предлагает своим клиентам не просто изделия, а настоящие произведения искусства, которые сохранят свою красоту на долгие десятилетия. Увидеть примеры работ можно в нашей галерее фотографий.

Компания "Данила-Мастер" работает на рынке с 1997 года и за это время зарекомендовала себя как надёжный производитель гранитных памятников. С офисами в разных городах России, включая Екатеринбург, собственным производством в Ярославле площадью более 10 000 кв. м, компания уверенно занимает лидирующие позиции в отрасли.

Высокий уровень автоматизации производства позволяет выпускать до 150 памятников в день, что значительно превосходит возможности кустарных мастерских.

Одной из уникальных технологий компании является полировка гранита с использованием только воды и специальных насадок BAFF. Эта технология обеспечивает зеркальный блеск памятников и сохраняет их первозданный вид на десятилетия. Вместо агрессивных химических составов используется деликатная обработка, которая не только безопасна, но и гарантирует долговечность изделий. Вы можете увидеть результат этой технологии на фотографиях готовых памятников на нашем сайте.

Заказать памятник в компании "Данила-Мастер" можно легко и удобно. Всё начинается с консультации: позвоните или оставьте заявку на сайте. Ваш персональный менеджер поможет выбрать подходящий памятник и комплектующие.

После уточнения всех деталей вам будет предоставлен бесплатный эскиз и точный расчет стоимости. Договор можно подписать дистанционно или в офисе компании. Цена на изделие не изменится после подписания. Оплатить заказ можно любым удобным способом. Изготовление памятника занимает от 30 до 60 дней. Бесплатная доставка и возможность хранения на складе до дня установки также включены в сервис.