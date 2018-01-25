Памятники на могилу фото в Екатеринбурге

Родным и близким покойного хочется, чтобы место последнего упокоения дорогого для них человека, выглядело аккуратным и ухоженным. Надгробие, выполненное из качественного натурального камня, может простоять несколько десятилетий, не претерпевая при этом значительных изменений. Но бывают обстоятельства, которые могут привести его в негодность. Например, если основание под памятник не подготовлено должным образом, то он может накрениться, упасть, расколоться. Быстро приходят в негодность надгробия, сделанные из каменной крошки, полимергранита. Памятник может просто устареть, или возникает необходимость замены, так как в могилу был подзахоронен еще один усопший. В таких обстоятельствах, близкие покойного начинают изучать, какие предлагаются памятники на могилу, фото и цены на них. И параллельно задаются вопросом: куда девать старое надгробие?

Реставрация и повторное использование надгробия. Планируя замену памятника, не лишним будет оценить возможность его реставрации. Конечно, если камень раскололся, то восстановить его сложно, но не утратившие целостности гранитные памятники можно реставрировать и повторно использовать. Камень шлифуется, надписи и изображения удаляются. Бывают случаи, когда на могиле одинокого умершего человека, дальнего родственника, знакомого, нет достойного надгробия. В таком случае, вполне уместно перенести туда целый, но утративший актуальность памятник, подвергнув его небольшой реставрации и нанеся новую гравировку. Если на примете нет таких неблагоустроенных захоронений, то можно обратиться в церковь. Порой, церковные приходы занимаются благоустройством захоронений одиноких прихожан и будут рады подношению в виде памятника.

Утилизация памятника на территории кладбища. Планируя установку нового надгробия, необходимо получить разрешение на это действие у администрации кладбища. Одновременно можно обсудить, куда и как можно вывезти старое. Как правило, каждое кладбище, имеет специально отведенное место, куда свозят отслужившие свой срок памятники. Если на надгробии есть медальон с фото, то лучше его снять и забрать для семейного архива. Табличку с надписью, если она имеется, тоже лучше демонтировать. Можно ее хранить, но если это затруднительно, то можно закопать в могилу при установке нового памятника. Возможен и такой вариант, когда отслужившая свой срок стела используется как основание при установке памятника. Тяжелое гранитное надгробие требует надежного фундамента, для обустройства которого вполне может подойти старый памятник. Тогда его и вывозить никуда не придется.

Продажа старого надгробия. Ненужный памятник можно попытаться продать. Деньги при этом будут выручены небольшие, но отпадет вопрос погрузки и перевозки тяжелого камня. Заинтересоваться стелой из натурального камня может мастерская по изготовлению надгробий. Там ее подвергнут реставрации, удалят все изображения и продадут нуждающимся в дешевом варианте оформления захоронения людям. Если камень пришел в негодность, то он идет на переработку. Гранитная крошка используется для благоустройства участков на кладбище. Например, ее могут покрасить и использовать для заполнения цветников.