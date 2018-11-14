Памятники из гранита в Екатеринбурге. Каталог с фото

Выбор памятника - ответственное и волнующее мероприятие. Особенно если речь идет об оформлении места захоронения близкого и дорогого сердцу человека. Хочется так подобрать памятник на могилу, чтобы он отражал качества личности усопшего, привлекал внимание посетителей кладбища, вызывал желание остановиться и почтить память человека, которому он установлен. Кроме того, заказчиков всегда волнует долговечность надгробия. Их волнует, чтобы памятник стоял долго, а могила имела опрятный и ухоженный вид. Как правильно выбрать надгробие, удовлетворяющее всем этим пожеланиям?

Выбор материала, размеров и формы памятника. Перед тем, как отправляться в мастерскую по изготовлению памятников, желательно прогуляться по кладбищу, ознакомиться с различными вариантами благоустройства захоронения, сделать фото понравившихся вариантов. Можно поискать картинки в Интернете, сохраняя для себя наиболее симпатичные варианты памятников. Обычно выбор надгробия начинают с обсуждения материала, из которого оно будет сделано. Гранитный памятник на могилу, цена на который полностью соответствует его качеству и долговечности - наиболее оптимальный вариант. Такая стела простоит долго, она не требует ухода. Памятник из мрамора выглядит нежно, свежо и дорого, но этот материал менее устойчив к воздействию окружающей среды, и в регионах с холодным сырым климатом надгробие может потерять привлекательный внешний вид достаточно быстро. Цвет, размеры и форма памятника - отражение облика и характера усопшего. Мужчинам чаще выбирают изделия из камня темного цвета: черный габбро-диабаз, коричневый дымовский гранит. Но если вам кажется, что образу вашего близкого ближе светлые цвета, то можно заказать надгробие из мансуровского гранита светло-серого цвета. Из этого материала часто делают женские и детские памятники.

Традиционно, для мужчин выбирают надгробия строгой геометрической формы с четкими прямыми линиями. Женские памятники делают с закругленными формами, иногда в виде сердца, добавляют элементы резьбы. Если при жизни человек был верующим, то разумно поставить ему надгробие в виде креста. Размер памятника значительно влияет на его стоимость. Можно выбрать небольшую плиту стандартной формы, но потратить больше денег на оформление.

Выбор оформления памятника. Традиционно на памятнике рисуют портрет усопшего. Близким приятно лишний раз увидеть лицо дорогого для них человека, заглянуть ему в глаза. Посетителям кладбища интересно посмотреть, кто захоронен в данной могиле. Для гравировки на камне выбирают фото хорошего качества, которое нравилось покойному при жизни. Если его воля неизвестна, то родственники выбирают фото на свой вкус. Можно ли использовать фото, которое сделано за несколько лет до смерти человека? Конечно, главное, чтоб оно нравилось его близким.

Наиболее популярный способ нанесения изображения - гравировка. Для молодых людей часто заказывают памятник с цветным портретом. Смотрится такое изображение реалистично и современно. Но нужно знать, что периодически его нужно будет реставрировать, так как с течением времени краски вымываются и выгорают.