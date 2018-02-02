Наша компания любит свою работу и дорожит своей безупречной репутаций, поскольку каждый из нас осознает всю важность сохранения памяти об ушедших. Установка памятника из гранита фото – последняя дань уважения к усопшим. Перед тем, как остановить свой выбор на одном варианте, необходимо изучить множество памятников и принять взвешенное решение.

можно увидеть различные модели гранитных памятников по доступным ценам.

Далеко не у каждого есть желание, время или возможность лично ознакомиться с моделями надгробий, которые предлагают поставщики подобной продукции. Для этого необходимо ехать непосредственно на производство или на место захоронения, на котором был установлен памятный монумент мастера соответствующей фирмы. Именно для этого мы собрали в нашем электронном каталоге надгробные памятники из гранита, фото и информация о которых поможет легко сориентироваться в широком ассортименте и выбрать наиболее подходящий вариант.

На сайте камнеобрабатывающей компании "Данила-Мастер" представлено более трех сотен различных моделей памятников из гранита. Фотографии размещены в самом высоком качестве, что дает возможность рассмотреть мельчайшие детали, убедиться в качестве художественных работ и уловить нюансы каждой единицы продукции. Разумеется, электронные изображения не позволят получить полное представление о том или ином памятнике, однако иной альтернативы, кроме личного посещения нашего магазина, просто нет.

Большинство Интернет-магазинов предпочитают размещать на своих сайтах фотографии лишь похожих памятников, что повышает вероятность разочарования при покупке в случае несоответствия памятника действительности. Специалисты нашей компании фотографируют каждое установленное ими изделие, таким образом, оформляя заказ у нас, Вы гарантированно получаете именно то, что покупали.

Мы выкладываем только реальные фото своих работ, но если у Вас все же есть сомнения, Вы можете лично посетить места захоронения, на которых мы устанавливали памятники.

Фото надгробных памятников из гранита помогают еще и в тех случаях, когда потенциальному клиенту сложно определиться с выбором. Мы фотографируем свою продукцию с различных ракурсов, чтобы наши клиенты могли облегчить себе процесс выбора. За время своей работы камнеобрабатывающая компания "Данила-Мастер" сумела зарекомендовать себя с положительной стороны и получила массу положительных отзывов.

Вся продукция на сайте разделена на соответствующие разделы, а каждое изделие содержит информацию о размерах, свойствах и ценах. Все памятники, представленные на страницах сайта, имеются в наличии на нашем складе. Выбрать и приобрести готовый памятник – наиболее выгодное и простое решение. Однако, если Вы хотите, чтобы на месте захоронения Вашего близкого был установлен памятник, не похожий на другие, мы можем взяться за изготовление надгробия по индивидуальному эскизу.

Отзывы наших клиентов РИММА СЕРГЕЕВНА г. Воронеж Дмитрий Леонидович! Позвольте поблагодарить Вас за организацию четкой работы компании! Пришлось все оформлять онлайн, поскольку живу я в Воронеже, а памятник надо было поставить во Мценске. Горячая линия работает безотказно, мгновенно и круглосуточно. Вовремя был изготовлен памятник, прислано фото по завершению работы. Особая благодарность менеджеру в г. Орел Любови Васильевне. Настойчиво, но ненавязчиво она сделала так, что я выбрала именно вашу компанию. В дальнейшем предложила варианты памятника с учетом значимости лиц, которым он ставится. Это были давно ушедшие люди, но значимые для большой семьи. Отдаю должное ее тонкому вкусу как дизайнеру. Все близкие оценили памятник словами «достойный», «прекрасный». Он был выполнен с высоким качеством. Большое спасибо его изготовителям. Успеха Вам и всем сотрудникам Вашей компании. Всем здоровья, счастья! С новым годом!

Людмила г. Нижний Новгород Хочу выразить благодарность менеджеру Ярчевской Светлане Ниж. Новгород за то, что в непростых условиях «удаленки» удалось заключить договор на изготовление памятника и договор на благоустройство захоронения. Разъяснила Светлана доступно и подробно, не считаясь со временем, оперативно высылая документы. Большое ей спасибо. Надеюсь на дальнейшую такую же слаженную работу персонала компании при установке изделия. С уважением!

Анна г. Волгоград Добрый день. Делали 2 заказа в вашей компании, в офисе города Волгограда. Хочу выразить свою благодарность менеджеру Юлии за профессионализм в работе, за индивидуальный подход к каждому изделию, за отзывчивость и доброжелательность. Ну и конечно всей вашей организации огромное спасибо за ваш профессионализм. Буду всем рекомендовать вашу фирму.

Александр г. Краснодар Я благодарен всей компании и лично менеджеру Ирине за проделанную работу. И своевременную доставку памятников в Краснодар. Рад сотрудничеству с вами.

Алла Анатольевна г. Владимир Доброго времени суток! Хочу поблагодарить ваших сотрудников за хорошую и качественную работу на каждом этапе выполнения нашего заказа от художника, менеджеров и установщика памятника. Прошу объявить им благодарность. А если есть такая возможность, то поощрить их материально. Спасибо вам за вашу работу.

Лилия Николаевна г. Владимир Хочу выразить большую признательность коллективу компании «Данила-Мастер». Большую благодарность менеджерам за разъяснения, понимание, отзывчивость и помощь по многим возникающим вопросам. Огромное спасибо установщикам за качественную и отличную работу по установке памятника, надгробия и оградки. В нашем случае все происходило онлайн - созвонились, определились по всем вопросам. К большому сожалению мы даже не смогли приехать, чтобы принять работу в связи с COVID19. Вся документация и прием работы происходили через Viber. Еще раз хочу выразить свою большую благодарность всем работникам компании. С уважением.

Ольга Алексеевна г. Липецк Уважаемый Дмитрий Леонидович! Хочу сказать Вам огромное спасибо за помощь в установке памятника нашему деду участнику Великой Отечественной Войны - Степанову Ивану Александровичу! Мы заказали памятник в Липецке, а дедушка похоронен в Тамбовской области Гавриловском районе, деревне Дмитриевка. После моего обращения к Вам со мной связалась менеджер с Тамбова, которая представилась Жанной, она нам предложила скидку на установку памятника. Мы сами пенсионеры и для нас это была существенная сумма. Памятник изготовили и доставили в Тамбов, вчера Жанна прислала мне фотоотчет - памятник установили на деревенском кладбище. Это была мечта наших родителей, которых уже нет с нами. Спасибо за ваш нелегкий труд. спасибо за человечность, спасибо Вам и Вашему коллективу за профессионализм. Мира и счастья Вашему дому!

Ольга г. Москва Хочу выразить огромную благодарность Бойко Екатерине и всему коллективу «Данила-Мастер»! Спасибо за индивидуальный подход к клиенту и оперативную работу. Менеджер Екатерина всегда была на связи и отвечала на все мои вопросы. Все сроки по заказу соблюдены, сотрудники вежливые, результат работы соответствует заявленным фотографиям и макетам. Евгений и его коллега по установке памятников (к сожалению не знаю имени) большие молодцы, четко и быстро выполнили свою работу по установке, виден профессионализм. Теперь надеюсь, что погода, грунт не подведут и памятники простоят на века. Здорово, что команда «Данила-Мастер» знает свое дело на отлично!!! Спасибо всем еще раз и желаю всему коллективу отзывчивых и довольных клиентов!

Наталия г. Москва Добрый день! Очень довольны результатом работы. Наш менеджер Екатерина Бойко - ответственная, дружелюбная и обязательная девушка. Было очень приятно и комфортно с ней работать. Теперь итог работы радует глаз! Спасибо огромное! С уважением.

Ирина г. Нижний Новгород Хочу выразить большую благодарность менеджеру Светлане Ярчевской за прекрасную работу. Сегодня я приняла 2 памятника и осталась очень довольна работой как изготовителей, так и установщиков. Мне все понравилось. Менеджер помогла подобрать мне элементы благоустройства, а рабочие качественно установили и сами памятники, и ограду, и плитку. Светлану я поблагодарила, а рабочих не успела. Большое им спасибо! Я не первый раз заказываю у вас памятники. 5 лес уже стоит памятник мужу, изготовленный вами. Мне тоже очень понравилось поэтому вновь обратилась именно к вам. Желаю вам дальнейших успехов. Вы молодцы!

Вера Семеновна г. Новосибирск Сделала заказ в вашей компании - памятник и благоустройство захоронения. Выражаю благодарность мастеру по благоустройству и установке Михаилу. Все качественно и с душой. А также менеджерам города Новосибирска.

Виталий Николаевич г. Орел Уважаемый Дмитрий Леонидович! Выражаю Вам и сотрудникам вашей фирмы благодарность за качественное обслуживание и добросовестную работу. 11 марта 2020 года я обратился в орловское отделение «Данила-Мастер» по адресу г. Орел, ул. Герцена 13, где ваш представитель Евтенко Любовь Васильевна оперативно оформила договор на изготовление памятника для захоронения моего отца. В доброжелательной, спокойной, деловой обстановке была выбрана модель изделия, решены вопросы по объему работ, срокам, оплате, расположению надписей. рисунков, знаков, фото, был подготовлен полный комплект документов. Сотрудничество с Любовью Васильевной оставило самые приятные впечатления и в целом говорит о высоком уровне сервиса в вашей фирме. Буду рекомендовать вашу фирму «Данила-Мастер» своим знакомым. С уважением.

Георгий г. Оренбург Хочу выразить большую благодарность компании «Данила-Мастер» в городе Оренбург и в частности менеджеру Оксане! Сам живу в республике Коми. В город Оренбург приехал заказать и установить памятник своим родным. О компании узнал через интернет, зашел на сайте и сделал расчет онлайн, цена вполне устроила. На завтра был уже в офисе компании. Менеджер подошел очень внимательно с выбором памятника, я получил подробнейшую и грамотную информацию о выборе. Также в офисе можно наглядно посмотреть готовые стелы с оформленными портретами, символами, рисунками и пр. которые изготавливаются станком или художником вручную. Мой выбор был сделан на художника, так как портреты получаются более реалистичными. Обсудив с менеджером все нюансы до конца и основательно, был заключен договор на изготовление, установку памятника и благоустройство могилы. Менеджер Оксана объяснила, что на все работы будет высылаться фотоотчет. Памятник был изготовлен быстро, раньше положенного срока. После чего стела ушла на работу к художнику. который выполнил ее на 120% - портреты на стеле выглядели как живые. Это подчеркивает профессионализм художника. Установщики выполнили свою работу на совесть. Установили памятник и выполнили благоустройство на высшем уровне. Быстрая качественная работа в короткий срок. Еще раз хочу выразить благодарность менеджеру Оксане и компании «Данила-Мастер» за профессионализм!

Роман г. Пермь Здравствуйте. Заказывал у вас в офисе города Пермь памятник, установку, благоустройство захоронения… по договору подряда от 18 мая 2020 года. Заказ принимала и вела менеджер Москаленко Елена Викторовна. Хочу в своем лице выразить вам, вашей фирме, менеджеру и ребятам, кто устанавливал (не знаю их имен и фамилий) признательность и огромное спасибо за качественную установку, за хорошо изготовленный памятник. Отдельное спасибо менеджеру Москаленко Елене Викторовне за быстрые ответы на все вопросы по электронной почте. С пониманием отнеслась к тому, что я сам из другого города, но с ней мы быстро решили все вопросы и по оплате и по установке. Оперативно и профессионально работает. При необходимости обращусь снова к вам в фирму… Ну и буду советовать обращаться к вам…

Дмитрий г. Рязань Добрый день! На прошлой неделе мы установили 2 памятника. Работой довольны. Хотим отметить хорошую работу менеджеров (Назарова Екатерина) и менеджера из Рязани (забыл как зову.). Также отметить бригаду установщиков, все сделали быстро и качественно.

Ольга Владимировна г. Самара Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович. Хотела бы выразить благодарность Оксане, мы работали с ней по договору №(скрыт). В любое время она была на связи, вопросы решались без заминок. Очень вежливая и ответственная девочка. Работу выполнили в срок. Буду рекомендовать Вашу фирму нуждающимся в Ваших услугах клиентам. Всего доброго.

Нина Никифоровна г. Саратов Заказала памятник на могилу маме в Марксе в вашем филиале в Саратове по интернету. Сама я живу в Волгоградской области. Меня подкупило то, что все можно сделать без моего очного участия. Менеджер, очень внимательная, Елена, помогла подобрать памятник, все объяснила очень доступно. Если у меня возникали какие-то вопросы, без задержки отвечала по электронной почте или телефону. Мне уже больше 70 лет, и я очень боялась в чем-то ошибиться и что-то не понять онлайн-оплате, онлайн-заказе. Мне очень понравилась прозрачность уже предварительной сметы. Все было расписано понятно за что и сколько. И вот памятник установлен. Его на месте посмотрели знакомые и всем он понравился. Я довольна, что выбрала компанию ДМ, ваши сотрудники оправдали мои надежды. Большое спасибо!

Елена г. Саратов Здравствуйте, я Елена Ивановна, делала заказ в Вашей компании 15.02.2020, заказ был изготовлен. Хочу выразить огромную благодарность менеджеру Юлии за профессионализм, аккуратность в работе и качестве обслуживания.

Наталья Юрьевна г. Тюмень Добрый день. Сегодня съездили на кладбище, посмотрели на обустроенную отмостку и установленные новые памятники нашим близким. Выражаем благодарность за хорошую и качественную работу. Спасибо вам большое за вашу нужную работу. Вечная память

Вадим г. Тюмень Здравствуйте! Спасибо Вашей фирме и менеджеру Евгении в городе Тюмень за оперативность выполнения заказа.

Сергей Анатольевич г. Чебоксары В феврале 2020 г. я заказал изготовление памятника для сестры в компании «Данила-Мастер» офис г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 16. Менеджер компании Инна показала себя высоким профессионалом, который постоянно контролирует качество выполняемой специалистами-изготовителями работы и учитывает пожелания Заказчика. Еще во время оформления заказа Инна проявила себя как человек неравнодушный к своей работе и заказчикам, что в наше время не часто встретишь. Я получил все возможные на тот момент скидки и рекомендации по оформлению памятника. «Данила-Мастер» - единственная компания в нашем городе, изготавливающая нестандартные, сложные, изысканные памятники с отличной шлифовкой камня. К тому же компания «Данила-Мастер» выполнила работу раньше срока, указанного в договоре. Огромное спасибо всем работникам данной компании.

Надежда Александровна г. Чебоксары Здравствуйте! Хочу поблагодарить менеджера компании «Данила-Мастер» г. Чебоксары - Романову Инну!!! А также мастеров по изготовлению памятника! Обратилась в компанию, чтобы заказать памятник брату, мне предоставили на выбор много образцов! Очень было трудно выбрать, но Инна помогла с выбором памятника и оформлением. У нас с женой брата были разногласия между собой, но Инна с большим пониманием и терпением предлагала варианты. И помогла нам выбрать то, что всем понравилось! Предложила нам доставку и установку (это очень далеко). Мы остались очень довольны! Надеемся, что и установкой останемся довольны. Очень благодарны Инне за терпение и понимание! Вот что значит, когда человек на своем месте! Всем советую обращаться в «Данила-Мастер»! Большой выбор и изготовление в срок! Спасибо огромное!

Татьяна г. Чебоксары Уважаемый господин Директор! Команда Чебоксарского филиала в составе Ананьевой Татьяны Владиславовны, Романовой Инны Андреевны, Павлова Александра Владимировича выполнила для меня работы по благоустройству захоронения. Сказать только о том, что работы выполнены качественно и учтены все пожелания, это ничего не сказать. Кроме обязательных процедур и вопросов хочу отметить деликатную внимательность Ваших люде, тактичность и предупредительность. Ваших подчиненных отличает бережное отношение к людям. Вам повезло: состав Чебоксарской команды очень удачный. Мне есть с чем сравнивать. Я пыталась обращаться в другие компании. Поэтому, очень хотелось бы, несмотря на конкуренцию в этом бизнесе, вверенный Вам Чебоксарский филиал существовал как можно больше и процветал. С уважением, Татьяна Анатольевна.

Людмила г. Челябинск Добрый день! Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО Вашей компании за изготовление памятника Нине Алексеевне, установленному в г. Челябинске. Особо благодарю Вашего сотрудника Гузовского Дмитрия. Очень приятно было с ним общаться, понял с полу-слова что я именно я хотела, советовал все по делу и правильно. И самое главное - ДУШЕВНО относился к работе. А также Рустаму (к сожалению, не знаю фамилию), который устанавливал памятник и занимался благоустройством участка в Челябинске. Всегда на связи, все подробно рассказал что и в каком порядке делает. В общем, дай Бог вам здоровья всем! Буду рекомендовать Вашу компанию. Это дело - жизненное, и конечно, последний подарок ушедшим - это всегда тяжело и трогательно… Спасибо! С уважением, Людмила Викторовна.

Н. Б. г. Ярославль Здравствуйте, уважаемые «Данилы-Мастера»! Хорошее и нужное дело делаете, хотя и многопечальное. Примите слова благодарности за ваш добросовестный нелегкий труд. Особую благодарность хотим выразить менеджеру Вашей компании Кудайбергеновой Е.И., с которой нам посчастливилось работать. Чуткая, внимательная, отзывчивая, с первых шагов она окружила нас вниманием и заботой, сопровождая на всех этапах исполнения заказа, своевременно реагируя на все наши просьбы, пожелания и даже капризы, терпеливо объясняя и корректируя. Елена или Леночка, как мы стали ее называть в кругу нашей семьи, стала для нас почти родным человеком, прочувствовав наше горе и разделив боль утраты. Тактичность, терпение, понимание и рассудительность в сочетании в высоким профессионализмом покорили и восхитили все наше многочисленное семейство. Еще хотим отметить работу ретушера Ольги Стефановой талантливо, со знанием дела и пониманием выполнена работа. Благодарим Вас за качественный подбор сотрудников. Благополучия и процветания Вам. Семья (8 человек).