Выбор камня на могилу в Екатеринбурге – важное и ответственное решение. Компания "Данила-Мастер" предлагает широкий ассортимент гранитных надгробий, которые станут достойным памятником вашим близким. Наш офис в Екатеринбурге поможет вам выбрать и заказать камень на могилу, который будет служить долгие годы, сохраняя память о дорогом человеке.

Гранит настолько прочен, что памятники из него могут простоять несколько столетий, практически не теряя своего первоначального вида. В Екатеринбурге "Данила-Мастер" предлагает камни на могилу из четырех видов гранита:

Габбро-диабаз (черный) – классический выбор, символизирующий скорбь и вечность.

Мансуровский (светло-серый) – элегантный и сдержанный вариант.

Дымовский (коричневый) – теплый оттенок, напоминающий о земной жизни.

Винга (розовый) – нежный цвет для светлой памяти.

Процесс заказа камня на могилу в Екатеринбурге - свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Обсудите с менеджером ваши пожелания и бюджет. Получите бесплатный эскиз и расчет стоимости. Подпишите договор (возможно дистанционно). Внесите предоплату 50%. Дождитесь изготовления (30-60 дней). Утвердите готовое изделие по фотографиям. Оплатите оставшуюся сумму. Получите камень на могилу в Екатеринбурге или закажите доставку и установку. За время, которое нужно кустарным мастерским, чтобы изготовить один памятник, мы успеваем сделать 150 камней на могилу высочайшего качества.

При расчете на долгосрочную перспективу гранит оказывается самым экономичным вариантом. Стоимость его службы составляет от 100 рублей в год, в то время как другие материалы обходятся от 300 рублей в год. Мы предоставляем полный спектр услуг онлайн. Вы можете обсудить все детали с менеджером, получить эскиз, подписать договор и оплатить заказ, не выходя из дома.