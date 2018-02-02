Компания "Данила-Мастер" предлагает профессиональное изготовление ритуальных памятников в Екатеринбурге. Наш офис в столице Урала обеспечивает полный цикл услуг: от выбора модели до установки готового изделия на месте захоронения. Мы производим гранитные памятники любой сложности, используя современное оборудование и проверенные временем технологии обработки камня.

Изготовление ритуальных памятников в Екатеринбурге – это искусство, в котором "Данила-Мастер" достиг высочайшего мастерства. С 1997 года мы непрерывно совершенствуем технологии обработки гранита, чтобы создавать долговечные и эстетически привлекательные монументы. Наше производство, расположенное в Ярославле, занимает площадь более 10 000 кв. м и оснащено передовым оборудованием. Это позволяет нам изготавливать до 150 памятников за то время, пока небольшая мастерская производит всего один.

В Екатеринбурге мы предлагаем широкий ассортимент моделей памятников из четырех видов гранита: черного карельского Габбро-диабаза, светло-серого Мансуровского, коричневого Дымовского и розового Винга. Каждый вид камня обладает уникальными свойствами, позволяющими создавать неповторимые мемориалы, которые будут достойно хранить память о ваших близких на протяжении многих десятилетий.

Процесс изготовления ритуального памятника в Екатеринбурге начинается с вашего обращения в наш офис. Опытный менеджер поможет выбрать модель, учитывая ваши пожелания и бюджет.

После утверждения эскиза и подписания договора наши мастера приступают к работе. Уникальная технология полировки гранита без использования агрессивных химических составов обеспечивает зеркальный блеск и долговечность изделия. Для нанесения портрета на памятник мы используем современные методы гравировки или фотокерамику – вы сами выбираете наиболее подходящий вариант, который наилучшим образом сохранит образ дорогого вам человека.